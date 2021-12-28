Giresun'da jandarma trafik ekipleri yol kenarında karşılaştıkları aç tilkileri besledi

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde görev yapan jandarma trafik ekipleri, yol kenarında karşılaştıkları açlıktan bitkin haldeki iki tilkiyi besledi.

Giresun- Sivas kara yolunun 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde görevli jandarma trafik ekibi, soğuk hava ve karlı doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken iki tilkiyi fark etti.

Jandarma ekibindeki askerler, yanlarında bulunan yiyecekle hayvanları besledi.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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