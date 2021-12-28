Giresun'da jandarma trafik ekipleri yol kenarında karşılaştıkları aç tilkileri besledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da jandarma trafik ekipleri yol kenarında karşılaştıkları aç tilkileri besledi

Giresun'da jandarma trafik ekipleri yol kenarında karşılaştıkları aç tilkileri besledi
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde görev yapan jandarma trafik ekipleri, yol kenarında karşılaştıkları açlıktan bitkin haldeki iki tilkiyi besledi.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde görev yapan jandarma trafik ekipleri, yol kenarında karşılaştıkları açlıktan bitkin haldeki iki tilkiyi besledi.

Giresun- Sivas kara yolunun 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde görevli jandarma trafik ekibi, soğuk hava ve karlı doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken iki tilkiyi fark etti.

Jandarma ekibindeki askerler, yanlarında bulunan yiyecekle hayvanları besledi.

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Şırnak'ta Eren Kış-13 Operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Eren Kış-13 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 516 jandarma personeli ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Eren Kış-13 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

 Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title