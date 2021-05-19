Giresun'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Giresun'da sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti.

Giresun'da sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti.

Teyyaredüzü Gençlik Merkezinde bir araya gelen STK üyeleri, İsrail'i kınayan sloganlar attı, tekbirler getirdi.

Giresun İHH Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Elmas, burada grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıktıklarını, tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Bütün İslam ülkeleri ve halklarının bir araya gelerek tepkisini ortaya koymalarını isteyen Elmas, şöyle konuştu:

"İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak