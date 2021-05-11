Giresun'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Giresun'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti.

Giresun'da sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti.

Atatürk Meydanında bir araya gelen STK üyeleri, İsrail'i kınayan sloganlar attı, tekbirler getirdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur Sen İl Temsilcisi Muhammet Sarı, Filistin'in, siyonist işgalinden, Filistinlilerin siyonist vahşetinden çok yakında azat olacağını söyledi.

Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedilemeyeceğini belirten Sarı, "İlahi hükmünce hareket edip adalet sağlanıncaya, Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve dahi Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Basın açıklaması yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Son dakika haberi! İsrail polisi yeniden Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı: 281 yaralı
Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi
Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Giresun'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:15:07. #1.15#

title