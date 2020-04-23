Giresun'da işitme engellilere maskeleri dağıtılıyor Giresun'un Bulancak ilçesinde işitme engellilere maske dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde işitme engellilere maske dağıtımı gerçekleştiriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü öğretmen ve kursiyerleri tarafından işitme engelliler için maske üretildiğini söyledi.

Bulut, maskelerin işitme engelliler ve öğrencilerin hayatını kolaylaştıracağını belirterek, "Bulancak örnek ve öncü çalışmalarını hep sürdürecektir. Bu vesileyle öncü çalışmalarımıza katkılarından dolayı Sayın Kaymakamımıza şükranlarımı sunarım. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

İlçede 5 kişi ile Eynesil ilçesindeki Giresun İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu için üretilen maskeler teslim edildi.

İşitme engelli Selahattin ve eşi Sakine Ekmekçi, maske temini konusunda kendilerine destek olan Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna ile ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA