Giresun'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA - Kadriye Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Giresun'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçede bir markette meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu şüpheli olduğu belirlenen K.C.İ. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Kadriye Aydın - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tirebolu, Hisarcık, Giresun, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title