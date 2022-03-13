Giresun'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
AA - Kadriye Aydın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Giresun'un Tirebolu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçede bir markette meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucu şüpheli olduğu belirlenen K.C.İ. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Kadriye Aydın - Güncel