Giresun'da ilaçlı kene mücadelesi Giresun'da ilaçlı kene mücadelesi yapılıyor.

Giresun'da ilaçlı kene mücadelesi yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, hyalomma soyu kenelerin yaygın olduğu Kelkit Vadisi çevresinde yer alan Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinde çiftlik hayvanlarında 2020 yılı birinci etap ilaçlı kene mücadelesine başlandığını belirtti.

Mücadelede, sağlık teşkilatından alınarak depolarda muhafaza edilen, et ve sütte kalıntı bırakmayan ilaçların kullandığını vurgulayan Angın, kenelerin biyolojik üreme zincirini kırarak popülasyonunu mümkün olduğunca azaltmayı hedeflediklerini aktardı.

Angın, sıcak mevsimlerde insanlara kene tutunması vakalarının arttığını, bu nedenle kenelerin bulunabileceği alanlara gidildiğinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kırsal ve ormanlık alanlardan dönüşte vücutta kene yönünden mutlaka kontrol yapılması gerektiğinin altını çizen Angın, "Eğer kene tespit edilirse çıplak elle dokunmamak şartıyla, parçalanmadan ve ezilmeden en kısa sürede çıkartılmalı veya yakındaki bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Angın, çiftçilerin yaz mevsiminde tarlada, kenelerin hareketsiz veya en az hareketli oldukları, sıcaklığın 15 derecenin altına düştüğü zaman dilimlerinde çalışmalarını önerdi.

Kaynak: AA