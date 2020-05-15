Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samanlıkkıranı Caddesi'nde A.K.G. idaresindeki 28 AAN 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 28 EL 414 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü A.K.G ile araçlardaki H.Ş, İ.N.Ş, D. A, Ö. K, S. K, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA