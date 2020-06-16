Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Giresun'un Eynesil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
16.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:22
Giresun'un Eynesil ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Boztepe Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu'nun Boztepe kavşağında, Trabzon yönüne giden B.Y. idaresindeki 34 NP 7880 plakalı otomobil ile ilçe merkezinden otoyola giriş yapan Z.O. idaresindeki 53 AAY 313 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Z.O. ile otomobildeki H.O, G.A. ve A.A. 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA