Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
14.05.2020 22:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:14
Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Bünyamin Bayram idaresindeki 28 AAJ 874 otomobil ile Enver Basık'ın kullandığı 52 DB 159 plakalı otomobil, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Arslancık köyü mevkisinde çarpıştı.
Sürücüler Bayram ve Basık ile araçlarda bulunan Cemre Bayram, Leyla ve Beyzanur Keskin yaralandı.
Yaralılar, Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA