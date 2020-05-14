Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bünyamin Bayram idaresindeki 28 AAJ 874 otomobil ile Enver Basık'ın kullandığı 52 DB 159 plakalı otomobil, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Arslancık köyü mevkisinde çarpıştı.

Sürücüler Bayram ve Basık ile araçlarda bulunan Cemre Bayram, Leyla ve Beyzanur Keskin yaralandı.

Yaralılar, Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA