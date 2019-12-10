Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akköy köyünde, Remzi Eker yönetimindeki 34 ZH 0126 plakalı otomobil ile Osman Aras'ın kullandığı 28 AAR 405 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Mustafa Eker, Ayşe ve Elisa Aras yaralandı.
Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.