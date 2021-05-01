Giresun'da iki gün önce kaybolan engelli kadına ulaşıldı

Giresun'un Görele ilçesinde iki gün önce evden ayrılan zihinsel engelli kadına ulaşıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde iki gün önce evden ayrılan zihinsel engelli kadına ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaynar köyünde 29 Nisan Perşembe günü evinden ayrılan ve geri dönmeyen Zahide A'nın yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, AKUT ve bazı arama kurtarma dernekleri ekiplerinin de katılımıyla köy ve civarında arama yapıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekibin katılımıyla yapılan aramalara rağmen Zahide A. bulunamadı.

Aramalar devam ederken Zahide A'nın bir yakını jandarmaya ulaşarak, bu kişinin evine geldiğini bildirdi.

Sağlık durumu iyi olan kadının evinin yolunu bulamayınca kaybolduğu, akrabası olan kişinin evini tanıyarak buraya geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz