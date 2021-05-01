Giresun'da iki gün önce kaybolan engelli kadına ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da iki gün önce kaybolan engelli kadına ulaşıldı

Giresun'da iki gün önce kaybolan engelli kadına ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz - Haberler | Güncel

Giresun'un Görele ilçesinde iki gün önce evden ayrılan zihinsel engelli kadına ulaşıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde iki gün önce evden ayrılan zihinsel engelli kadına ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaynar köyünde 29 Nisan Perşembe günü evinden ayrılan ve geri dönmeyen Zahide A'nın yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, AFAD, AKUT ve bazı arama kurtarma dernekleri ekiplerinin de katılımıyla köy ve civarında arama yapıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekibin katılımıyla yapılan aramalara rağmen Zahide A. bulunamadı.

Aramalar devam ederken Zahide A'nın bir yakını jandarmaya ulaşarak, bu kişinin evine geldiğini bildirdi.

Sağlık durumu iyi olan kadının evinin yolunu bulamayınca kaybolduğu, akrabası olan kişinin evini tanıyarak buraya geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz

Omuz atma kavgası kanlı bitti, bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Omuz atma kavgası kanlı bitti, bıçaklanan genç hayatını kaybetti
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu
Yetkili isim tüm detaylarıyla paylaştı! İşte üretici ile market arasındaki fiyat farkları
Yetkili isim tüm detaylarıyla paylaştı! İşte üretici ile market arasındaki fiyat farkları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Vedat Bilgin Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Giresun'da iki gün önce kaybolan engelli kadına ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 15:34:24. #1.16#

title