Giresun'da iki arkadaş, sokak sokak dolaşarak hayvanları besliyor

Giresun'da sokak hayvanlarına mama ulaştıran iki hayvansever, hasta olanları da veterinere götürerek tedavilerini yaptırıyor.

Araçlarının bagajında sürekli mama bulunduran Cansu Kurt ve Gizem Çeçenoğlu Çaylan, gerek iş gerekse de özel seyahatleri sırasında yolda rastladıkları köpeklere mama ve su vererek, hayvanların gönüllü bakıcılığını yapıyor.

Özel bir şirkette çalışan Cansu Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracında sürekli mama bulundurduğunu söyledi.

İşi gereği ilçe ve mahallelere çok fazla gittiğini belirten Kurt, "Buradaki hayvanların daha fazla yardıma muhtaç, çok daha fazla aç kaldıklarını görüyoruz." dedi.

Kış aylarında hayvanların sıcak kalabilmeleri için karınlarının tok olması gerektiğini ifade eden Kurt, "Karnı doymadıktan sonra hava sıcak olsa da hayvan huzurlu olmuyor. Mama külfetli bir iş, biz aramızda arkadaşlarla belli bir havuzda para topluyoruz. Mama almak yerine evinizde artan yemekleri bile hayvanlara verebilirsiniz. Biz tüm tedavilerini yapıyoruz. Aşılarını yaptırıyoruz, tasmalarını da takıyoruz." diye konuştu.

Kentteki özel bir bankada görevli Gizem Çeçenoğlu Çaylan ise kendi köpeğinin evde sıcak yuvasında olduğunu ancak dışarıda aç kalan köpeklerin olduğunu bilmenin vicdanını rahatsız ettiğini dile getirdi.

Sokak hayvanlarına yardım noktasında insanları bilinçlendirmeye çalıştıklarını anlatan Çaylan, "Onların açlığını gidermenin verdiği mutluluk paha biçilemez." dedi.

Çaylan, herkesten, evlerinde artan yemekleri çöpe dökmek yerine sokak hayvanlarına vermelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin