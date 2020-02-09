Giresun'da hortum korkuttu
Haberler » Güncel » Giresun'da hortum korkuttu - Haber

Giresun'da hortum korkuttu

Giresun'un Eynesil ilçesinde denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu.

09.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:50
Giresun'da hortum korkuttu

'un ilçesinde denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Giresun'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kıyıya yakın bir noktada hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 200 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika sürdü. Paniğe neden olan hortum, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi. - GİRESUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler