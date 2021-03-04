Giresun'da horoz dövüştüren kişilere 95 bin 271 lira ceza verildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde horoz dövüştürerek bahis oynatan 10 kişiye, 95 bin 271 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdoğan köyündeki bir adreste horoz dövüştürerek bahis oynatan 10 kişiyi tespit etti.

Bu kişilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 37 bin 950 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 57 bin 321 lira para cezası verildi.

Ayrıca 2 kişi hakkında da "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız