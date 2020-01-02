Giresun'da heyelan yolu kapattı
Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık yolunda meydana gelen heyelanda karayolu ulaşıma kapandı.
02.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:04
Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık yolunda meydana gelen heyelanda karayolu ulaşıma kapandı.
Bulancak-Kovanlık karayolunun taş ocağı mevkisinde heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak yola sürüklendi.
Yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Öte yandan, ulaşım Alibeyköy istikametinden sağlanıyor.
Kaynak: AA