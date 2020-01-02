Giresun'da heyelan yolu kapattı
Haberler » Güncel » Giresun'da heyelan yolu kapattı - Haber

Giresun'da heyelan yolu kapattı

Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık yolunda meydana gelen heyelanda karayolu ulaşıma kapandı.

02.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:04
Giresun'da heyelan yolu kapattı

'un ilçesi yolunda meydana gelen heyelanda karayolu ulaşıma kapandı.

Bulancak-Kovanlık karayolunun taş ocağı mevkisinde heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak yola sürüklendi.

Yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, ulaşım Alibeyköy istikametinden sağlanıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler