Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı
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Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı

Giresun'un Duroğlu beldesinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yolu kapattı.

06.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:50
Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı

'un beldesinde meydana gelen heyelanda kaya parçaları yolu kapattı.

Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Giresun'un iç kesimlerindeki ilçeleri ile ile ulaşımının sağlandığı kara yolunda yamaçtaki kaya parçaları heyelan sonucu yola sürüklendi. Ulaşıma kapanan yol, kaya parçalarının temizlenmesiyle yeniden açıldı.

AFAD ekipleri, inceleme başlatırken polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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