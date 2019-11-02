Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı

Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı

Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralıGİRESUN - Giresun'da heyelanın sebep olduğu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

02.11.2019 01:14
Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı

Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı

GİRESUN - Giresun'da heyelanın sebep olduğu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Giresun'un Keşap Tüneli mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Giresun istikametine gitmekte olan bir aracın Karadeniz Sahil Yolu Keşap Tüneli mevkiinde geçişi sırasında heyelan meydana geldi. Heyelandan kaçmaya çalışan araç kaza yaptı. Araca arkadan gelen başka bir araç daha çarparken, kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yaralılar Giresun Özel Ada Hastanesi ve İlhan Özdemir Eğitim ve Arştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karadeniz Sahil Yolu ise tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Giresun'da heyelan kazaya neden oldu: 3 yaralı
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