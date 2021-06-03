Giresun'da, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Giresun'da, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Giresun'da, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları etkinlikleri düzenlendi.

Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları etkinlikleri düzenlendi.

Espiye Hükumet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte, Halk Eğitim Merkezi kurslarında üretilen el sanatları ürünleri sergilendi.

Merkez Müdürü Melike Ünver, yaptığı konuşmada, 155 kurs düzenlediklerini, bu kurslara 1252'si kadın olmak üzere toplam 1986 kursiyerin katıldığını söyledi.

Ünver, pandemi döneminde merkez olarak 60 bin maske üretimini de gerçekleştirdiklerini aktardı.

Etkinliğe, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Eynesil ilçesindeki etkinlik ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Kurslarda üretilen ürünlerin sergilendiği etkinliğe, Eynesil Kaymakamı İdris Koç, Eynesil Belediye Başkan Vekili Engin Kemal, davetliler ile kursiyerler katıldı.

Giresun'da, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri düzenlendi
Giresun'da, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri düzenlendi
Giresun'da, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Evgar Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Ozan Tufan Roland Garros Nihat Özdemir Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Giresun'da, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 13:54:19. #1.14#

title