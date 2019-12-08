Giresun'da hastaneden kaçtıktan sonra Ordu'da yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi
Haberler » Güncel » Giresun'da hastaneden kaçtıktan sonra Ordu'da yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi - Haber

Giresun'da hastaneden kaçtıktan sonra Ordu'da yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi

Giresun'da rahatsızlandığı için götürüldüğü hastaneden firar eden ve Ordu'da yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu.

08.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:16
Giresun'da hastaneden kaçtıktan sonra Ordu'da yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi

'da rahatsızlandığı için götürüldüğü hastaneden firar eden ve 'da yakalanan hükümlü, cezaevine konuldu.

ilçesinde saklandığı evde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan Ömer Bayar'ın (50), İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Bayar, Ordu Efirli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan sosyal medyada, Bayar'ın, Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un koğuş arkadaşı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

"Kasten öldürme" suçundan hüküm giyen ve tutulduğu Espiye Açık Ceza İnfaz Kurumunda önceki akşam rahatsızlanan Ömer Bayar, götürüldüğü Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinden firar etmişti. Hükümlünün Ordu'ya gidebileceğini değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Bayar, Altınordu ilçesinde saklandığı evde yakalanmıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler