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Giresun'da hastane ve stad projeleri gayrimenkul piyasasını etkiledi

Giresun'un Aksu mahallesinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Giresun Çotanak Stadı bulundukları bölgenin emlak fiyatlarını artırıyor.

Giresun'da hastane ve stad projeleri gayrimenkul piyasasını etkiledi
15.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:42

Giresun'un Aksu mahallesinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Giresun Çotanak Stadı bulundukları bölgenin emlak fiyatlarını artırıyor.

Şehrin çehresini değiştirebilecek kapasitede büyük ölçekli kamu yatırımlarına her gün yenisinin eklendiği Giresun'daki gelişmelerden gayrimenkul sektörü de nasibini alıyor. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Çotanak Stadı, Millet Bahçesi, Doğu Park Projesi gibi yeni büyüme dinamikleri kente gelişim gösterecek bölgelerin seçiminde baş rol oynuyor. Giresun'un emlak satışlarında en değerli yerlerinin kamu yatırımlarının artış gösterdiği bölgeler olduğunu ifade eden Emlak Danışmanı ve Mimar Sinan Veyisoğlu, "Konut kredileri sıfır dairelerde 0,64'e, ikinci el dairelerde ise 0,74'e kadar geriledi. Bu emlak piyasasını hareketlendirdi. Giresun'da 2018 yılına göre 2019 yılında yüzde 19 oranında bir düşüş yaşanarak 540 konut satışı gerçekleşmişti. Ancak 2020 yılında kredilerin düşüşü ve Giresun'daki bazı kamu yatırımlarının tamamlanması emlak piyasasını hareketlendirdi" dedi.

Hastane ve stadyum etrafı prim yaptı

Giresun'un en değerli yerlerinin hastane, stadyum, millet bahçesi ve Doğu Park projelerinin yapılacağı çevreler olduğunu da ifade eden Veyisoğlu, "Kamu yatırımları bulundukları yerlerin yeniden yapılanması için de olumlu fırsat sağlıyor. Kamu yatırımları çevresinde bulunan eski binalar yerlerini modern yapılara bırakıyor. Bu hem planlı şehircilik hem de depreme dayanıklı yeni yapı stokunun hayata geçirilmesi anlamına geliyor ve bulundukları yerlerin emlak değerini artırıyor. Bu anlamda Aksu mahallesinde yapımı tamamlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Giresun Çotanak Stadı çevresindeki mahallelerde emlak fiyatlarını ikiye katladı. Yine Giresun Belediyesi tarafından yapılacak Doğu Park Projesi de yine Aksu mahallesi başta olmak üzere bu bölgedeki mahalleleri değerlendirmiştir. Bunlarla birlikte Çıtlakkale mahallesinde mevcut stadyumun bulunduğu alana yapılacak Millet Bahçesi projesi de emlak değerlerinin buralarda artmasına yol açmıştır" şeklinde konuştu.

Giresun'un en uygun emlak değerlerinin yer aldığı bölgeler hakkında da bilgi veren Veyisoğlu, "Diğer mahallelere göre şehir merkezinde Cumartesi pazarı, Almançeşmesi, Nizamiye mahallesindeki gayrimenkuller daha uygun fiyatlarda alıcı buluyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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