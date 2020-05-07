Giresun'da hareket halindeki minibüs alev alev yandı
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Giresun'da hareket halindeki minibüs alev alev yandı

Giresun'da hareket halindeki minibüs alev alev yandı
07.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:57

Giresun'un Keşap ilçesinde bir minibüs alev alarak yandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde bir minibüs alev alarak yandı.

Giresun'un Keşap ilçesi Uluburun Mevkiinde Espiye ilçesi istikametine giden yumurta taşıdığı belirtilen ticari minibüs motor bölümünden bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Uluburun Tüneli girişinde meydana gelen olayda alev alan araç yol kenarına çekilirken çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde yol kenarına çekilmiş olan minibüsten alevler yükselirken, küçük çaplı patlamaların meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, minibüs yangında kullanılamaz hale geldi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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