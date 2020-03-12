Giresun'da haksız fiyat artışına karşı denetimler gerçekleştiriliyor Giresun'da, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin başlatıldığı bildirildi.

Giresun'da, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin başlatıldığı bildirildi.

İl Ticaret Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Giresun Defterdarlığı ve Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından koruyucu maske ve dezenfektanların fiyatlarında haksız fiyat artışı yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla denetimler başlatıldığı belirtildi.

Eczaneler ve ecza depoları gibi satış noktalarında kontrollerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız, haksız fiyat artışı şikayetlerini ALO 175'i arayarak veya akıllı telefonlarından 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasını indirerek yapabilirler. Bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bütün önlemleri alarak Bakanlığımız var gücüyle çalışmaya devam etmekte, fırsatçılara göz açtırmamaktadır."

Kaynak: AA