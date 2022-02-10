Giresun'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı

BULANCAK, GİRESUN (AA) - Giresun merkez ve Bulancak ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 ayrı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.B'nin, kent merkezinde bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan K.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bulancak ilçesinde ise "kasten adam öldürmek" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen E.E, jandarma tarafından yakalandı.

E.E, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.