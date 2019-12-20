Giresun'da hakkında yakalama kararı olan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
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Giresun'da hakkında yakalama kararı olan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Giresun'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

20.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:24
Giresun'da hakkında yakalama kararı olan FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucu H.B. isimli kişinin "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Zanlının, Giresun kent merkezindeki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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