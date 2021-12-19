Giresun'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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Giresun'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Giresun'da hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan Z.K'nin, Karaağaç köyünde bulunduğunu belirlendi.

Gözaltına alınan ZK, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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