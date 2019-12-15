Giresun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Giresun'un Görele ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
15.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:44
Giresun'un Görele ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Selami Kudu idaresindeki 28 AAP 408 plakalı hafif ticari araç, Görele-Çanakçı kara yolu Dedeli köyü mevkisinde Mehmet İmat yönetimindeki 61 KM 192 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Semiye ve Elanur İmat yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA