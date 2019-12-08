Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Güce ilçesinde, hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

08.12.2019 01:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 01:30
Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

'un ilçesinde, hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Metin Yavuz (49) idaresindeki 34 UG 120 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Tekkeköy mevkisi Orman İşletme yolunda, sürücüsünün yoldaki kar ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada, sürücü Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yaralı Metin Karabatak ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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