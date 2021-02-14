Giresun'da hafif ticari araç dere yatağına devrildi: 2 yaralı
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Giresun'da hafif ticari araç dere yatağına devrildi: 2 yaralı

14.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:06
Giresun'da hafif ticari araç dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ömer Gümüş idaresindeki 06 JRL 51 plakalı hafif ticari araç, Yaraş köyü Düztarla mevkisinde 5 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

Kazada yaralanan Mustafa ve Fatma Gökçe, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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