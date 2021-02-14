Giresun'da hafif ticari araç dere yatağına devrildi: 2 yaralı
14.02.2021 10:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:06
Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ömer Gümüş idaresindeki 06 JRL 51 plakalı hafif ticari araç, Yaraş köyü Düztarla mevkisinde 5 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.
Kazada yaralanan Mustafa ve Fatma Gökçe, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak