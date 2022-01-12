Giresun'da haber alınamayan kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınmayan kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Nazmiye Ekinci'nin (65) ailesi durumu polise bildirdi.

Ekinci'yi bulmak için bölgede AFAD ve ilgili ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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