Giresun'da haber alınamayan kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı - Haberler
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Giresun'da haber alınamayan kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı

Giresun'da haber alınamayan kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Görele ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınmayan kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınmayan kadını bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Nazmiye Ekinci'nin (65) ailesi durumu polise bildirdi.

Ekinci'yi bulmak için bölgede AFAD ve ilgili ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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