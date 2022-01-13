Giresun'da haber alınamayan kadın sağ bulundu

GÖRELE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde haber alınamayan kadın sağ bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Nazmiye Ekinci'nin (65) ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, gece boyunca sürdü.

AFAD ve ilgili ekipler, Ekinci'yi sabah saatlerinde mahalledeki bir barakada buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ekinci, ambulansla Görele İlçe Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri

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