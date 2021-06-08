Giresun'da güvenliği alınmamış yerlerde denize girenlere idari yaptırım cezası uygulanacak

Giresun Valiliği, kurallara uymayan ve güvenliği alınmamış yerlerde denize girenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım cezası uygulanacağını bildirdi.

Giresun Valiliği, kurallara uymayan ve güvenliği alınmamış yerlerde denize girenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari yaptırım cezası uygulanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla deniz, dere, ırmak, gölet ve baraj gibi yerlerde meydana gelen boğulma ve can kayıplarını önlemek için Vali Enver Ünlü imzasıyla bir genel emrin yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, Giresun Valiliği tarafından boğulma olaylarına karşı, önceki yıllarda olduğu gibi birçok önlemler alındığı ve yürütüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirler ve kararların uygulanması için Giresun ilinde denize kıyısı olan ilçe sınırları içerisindeki deniz kenarlarında, denize girilmesi uygun olmayan alanlar belirlenmiştir. Yine sahil ve kıyı işletmelerinde, cankurtaran istasyonlarında, riskli sayılabilecek deniz ve hava şartlarında her yerden rahatlıkla görülebilecek olan gerekli bayrak ve flama bulundurulması, kullanılması zorunlu tutulacaktır."

Sahil kesimlerde bulunan kıyı işletmelerinde, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) cankurtaran belgeli, cankurtaranların görevlendirilmesinin sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Ayrıca il ve ilçe belediyeleri tarafından oluşabilecek boğulma olaylarına müdahale etmek maksadıyla kullanılmak üzere 4-5 metre boylarında ve minimum 15 beygir gücünde kıçtan takma motorlu kurtarma botu temin edilmesi sağlanacaktır." ifade edildi.

Açıklamada, kurallara uymayan ve yetkililer tarafından güvenliği alınmamış yerlerde denize girenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 11. maddesi gereğince 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezası uygulanacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak