Giresun'da Gürağaç Köprüsü'nün yapımı tamamlandı
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Giresun'da Gürağaç Köprüsü'nün yapımı tamamlandı

Giresun'da Gürağaç Köprüsü'nün yapımı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos'ta meydana gelen selde yıkılan, Espiye ile Güce ilçelerinin ulaşımında önemli bir geçiş noktasını oluşturan Gürağaç Köprüsü'nün inşası tamamlandı.

Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos'ta meydana gelen selde yıkılan, Espiye ile Güce ilçelerinin ulaşımında önemli bir geçiş noktasını oluşturan Gürağaç Köprüsü'nün inşası tamamlandı.

Köprüde incelemelerde bulunan Espiye Kaymakamı Taner Tengir, gazetecilere, her iki ilçenin yanı sıra başta Karaovacık, Kazikbeli ve Ağaçbaşı yaylalarının da ilk geçiş noktasını oluşturan köprünün en gelişmiş yapı tekniği ile inşa edildiğini söyledi.

Uzunluğu 110 metre, genişliği ise 9,75 metre olan köprünün hizmete girmesi için son aşamaya gelindiğini belirten Tengir, çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra köprünün hizmete açılacağını kaydetti.

Giresun'da Gürağaç Köprüsü'nün yapımı tamamlandı
Giresun'da Gürağaç Köprüsü'nün yapımı tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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