Giresun'da güneşli havayı gören, meydanlara akın etti
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Giresun'da güneşli havayı gören, meydanlara akın etti

Giresun'da hissedilen hava sıcaklığı 18 dereceye ulaştı.

11.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:42
Giresun'da güneşli havayı gören, meydanlara akın etti

'da hissedilen hava sıcaklığı 18 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti.


Gazi caddesine gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde Atatürk Meydanında oluşan yoğunluk dikkat çekti.


Güneşin tadını çıkartmak isteyenler ise parklarda bulunan banklara oturmayı tercih etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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