Giresun'da güneşli havayı gören, meydanlara akın etti

11.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:42

Giresun'da hissedilen hava sıcaklığı 18 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti.



Gazi caddesine gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde Atatürk Meydanında oluşan yoğunluk dikkat çekti.



Güneşin tadını çıkartmak isteyenler ise parklarda bulunan banklara oturmayı tercih etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA