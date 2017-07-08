Giresun'da Gölete Sazan Bırakıldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Bey Göleti'ne 30 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Bey Göleti'ne sazan yavrusu salındı.



Ekipler, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilerek tahsis edilen yavru balıkları gölete bıraktı.



Doğal bir tür olan sazan balıklarının, iç bölgelerde sıkça tüketilmesi ve adaptasyonda başarılı olması sebebiyle tercih edildiği kaydedildi.





Söz konusu proje dahilinde yürütülen çalışmayla göletlerde balık popülasyonunun desteklenmesi ve sportif amaçlı balık avcılığının geliştirilmesi suretiyle kırsal turizme de katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.