Giresun'da Genç Çiftçilere 7 Milyon Lira Destek

Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Angın, "Genç Çiftçi Projesi" için 2017 yılı içinde 238 kişiye 7 milyon lira destek sağlanacağını bildirdi.



Angın, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla "Genç Çiftçi Projesi"nin hayata geçirildiğini belirtti.



Giresun'da geçen yıl 231 projeye 6 milyon 930 bin lira ödenek tahsis edildiğine dikkati çeken Angın, şunları aktardı:



"Bu hibe desteği kullanılarak 128 adet büyükbaş hayvancılık, 46 adet küçükbaş, 46 adet arıcılık, 6 adet kanatlı, 3 adet kapama meyve bahçesi, 2 adet örtü altı tesis yapımı tamamlanmıştır. Bu tesisler teknik ekipler tarafından düzenli olarak ziyaret edilmekte, faaliyet ve teknik yönlerden kontrol edilmektedir."



Angın, 2017 yılı içinse 238 adet projenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylandığını ve 7 milyon 140 bin lira destek sağlanacağını ifade etti.