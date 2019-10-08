Giresun'da 'fındık ve çikolata' konuşuldu

08.10.2019 14:21

Giresun Ticaret Borsası'nın öncülüğünde, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Torino Ticaret Odası'nın işbirliğiyle 'Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı' kapsamında gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan "Odalararası İşbirliğinin Artırılması ile Giresun'da Fındığın Katma Değerinin Yükseltilmesi Projesi'nin açılışı yapıldı.



Projenin açılış konuşmasını yapan Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, yapılacak toplantılar ve ziyaretler sonrası hazırlanacak olan raporun öneminden bahsetti. Bölük, "Giresun fındığının çikolata çeşitlerinde kullanım olanakları, pazar araştırması, yatırım maliyetleri gibi bilgilerin yer alacağı bu rapor fındık çikolata üretimiyle ilgili üreticilere ve yatırımcılara yol gösterecek bir kaynak olacaktır" dedi.



Torinolu çikolata üreticileri ve Giresunlu üreticilerin tanışması ve odalar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla tanışma toplantısı düzenleneceğinin altına çizen Bölük, "Torinolu çikolata üreticileri ile Giresun Ticaret Borsası üyelerinin tanışması sağlanarak Giresun fındığıyla çikolata üretimiyle ilgili deneyimlerin aktarılması ve projeden sonra gerçekleştirilecek üretimin İtalya'ya ihraç edilebilmesi görüşülecektir. Son olarak ise, Giresun Ticaret Borsası üyelerine ihracata yönelik pazarlama stratejilerini oluşturması için pazarlama kanallarını güçlendirmesi, pazar bilgileri, pazarla ilişkiler, hedef pazardaki alıcılar, tedarikçiler, fiyatlar, ticari düzenlemeler ve iş mevzuatı konu başlıklarını içerecek dış ticaret ve pazarlama yöntemleri eğitimi verilecektir. Bu eğitimle birlikte ihracat potansiyeli olan firmaların fındık ihracatına başlayabilmeleri hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.



"Giresun Ticaret Borsası, fındıkta öncü ve ilkleri yapma niteliğinde olma özelliği bulunan bir borsa olmuştur" diyen Hamza Bölük, şöyle devam etti:



"Türk Fındığını ve Özellikle Giresun kalite fındığı daha katma değerli hale nasıl getirebiliriz arayışı içinde hep olmuş ve üyelerine bu konuda rehberlik etme bilinciyle hareket etmiştir. Ülkemizin Fındıktaki üretim üstünlüğünü pazarlama stratejileriyle daha etkin ve verimli hale getirmek için ilerleyen dönemlerde projelerimiz ile sizlerin huzurunda olmaya devam edeceğiz. Değerli İtalyan dostlarımız ile de bugün Türk Fındığını, kendilerinin çikolata deneyimi ile buluşturmak üzere burada bulunuyoruz. Kendilerine işbirliği için tekrar teşekkür ediyorum."



Giresun Tombul Fındığı'nın Avrupa Birliği'ndeki tescil süreci devam etmekte olduğunu kaydeden Bölük, "Çok kısa zaman sonra da buradaki tescili de gerçekleşecektir. İki ülkenin farklı deneyimlerinin bizlerin fındıktaki kalite ve üretim potansiyelimizi, İtalyan dostlarımızın çikolata deneyimiyle birleştirerek iki ülkenin deneyimlerinin bu noktada birleştirilmesi adına gerçekleştirilen bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İtalya'nın Torino Kentinden gelen Torino Ticaret Borsası Temsilcisi Guido Cerrato ise ileriye dönük yapılacak ortak çalışmada iyi sonuçlar elde edileceğini belirterek, "Torino'da 72 çikolata üretimi yapan firma bulunmakta. Bunların 44'ünün kent içerisinde yer alıyor. Torino'da her yıl kasım aylarında sektörle alakalı fuar düzenleniyor ve son yapılan fuarı 400 bin insanın ziyaret etti" dedi.



Konuşmaların ardından İtalya adına Guido Cerrato ve Türkiye adına Proje Koordinatörü Güray Zomp sunum yaparak faaliyetlerini anlattılar. - GİRESUN

Kaynak: İHA