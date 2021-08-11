Giresun'da fındık toplayan ailelerin çocukları sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyor

Giresun'da fındık hasadı yapan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler organize edildi.

Giresun'da fındık hasadı yapan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler organize edildi.

Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla, Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) hayata geçirildi.

Proje kapsamında fındık hasadı dolayısıyla kente gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde eğitim veriliyor, çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları sağlanıyor.

Eğitim faaliyetleri ile çocukların olumsuz çalışma ve bahçe koşullarından uzak tutulması amaçlanıyor.

Yaklaşık bir ay sürecek fındık hasadı döneminde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda çeşitli yaş grubundaki 23 çocuğa yönelik sınıf içi ve okul dışı etkinlikler de düzenlenecek.

Çocuklar, eğitmenler gözetiminde müze ziyareti, doğa yürüyüşü ve oryantiring yapacak, zeka oyunları ve yaratıcı drama gibi birçok aktiviteye katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin