Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi asgari 120 lira olacak
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Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi asgari 120 lira olacak

Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi asgari 120 lira olacak
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesinin asgari 120 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesinin asgari 120 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2021 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edildiği belirtildi.

Fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 120 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 135 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin de 250 lira olarak belirlendiği, fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara ise yemek işverene aitse günlük 145 lira, işçiye aitse 165 lira ödeneceği kaydedildi.

Giresun Valiliğince 16 yaşın altındaki çocukların fındık tarımında çalıştırılmasının yasaklandığına işaret edilen açıklamada, yasağa muhalefet edenlere 3 bin 64 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, fındık işçileri için konaklama merkezlerinin hazır hale getirildiği de belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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