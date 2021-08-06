Giresun'da fındık hasadı için gerekli tedbirler alındı

Giresun'da fındık hasadı öncesinde gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Giresun'da fındık hasadı öncesinde gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Vali Enver Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı fındık hasat döneminde, il dışından gelecek tarım işçileri için geçici konaklama merkezinde hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Şehir dışından gelecek tarım işçilerinin uygun şartlarda konaklamalarının temini için İl Özel İdaresince, konaklama merkezinin kapasitesinin artırıldığını vurgulayan Ünlü, "Tesis içindeki tuvalet, banyo, mutfak bölümleri onarılarak daha kapasiteli duruma getirildi. Geçici Konaklama Merkezinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca fındık hasadı döneminde kendi kurumlarıyla ilgili görevleri yürütmek üzere yeterli sayıda personel görevlendirmesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Ünlü, Giresun'a her yıl fındık hasadı için başta Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman ve Şırnak olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden binlerce tarım işçisinin geldiğine dikkati çekerek, bu işçileri güvenli alanda, uygun sağlık, eğitim, çalışma ve barınma şartları altında, emniyet ve asayiş içerisinde ağırlamak üzere gerekli düzenlemelerin yapıldığını aktardı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Kovid–19 salgınıyla mücadele başta olmak üzere işçilerin ve ailelerinin bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı sağlık taramalarının periyodik olarak yapılacağını belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Bu hizmetlere erişimin kolaylaştırılması için gerekirse mobil sağlık ekipleri oluşturulacak. Salgınla etkin mücadele kapsamında konaklama merkezine giriş çıkışlarda sağlık personelince ateş ölçümü ve sağlık kontrolleri yapılarak hastalık belirtisi olanlar gerekli tedbirler alındıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek."

Vali Ünlü, fındık hasadında çocuk işçi çalıştırmanın suç olduğu konusunda üreticilerın bilgilendirildiğini ifade etti.

Fındık hasadında 16 yaşın altında çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmeyeceğini anımsatan Ünlü, çalıştıranlar hakkında ilgili kanun gereği 3 bin 64 lira ceza uygulanacağına işaret etti.

Fındık tarımında yabancı uyruklu işçilerin çalıştırılabilmesi için il merkezinde Göç İdaresi Müdürlüğünden, ilçelerde ise kaymakamlıklardan muafiyet belgesi alınması gerektiğini vurgulayan Ünlü, bu kişilerin kayıtlı oldukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden de Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi almak suretiyle, çıkartılan yasal muafiyet çerçevesinde sadece mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışabilmelerinin mümkün olduğunu belirtti.

İzin almadan yabancı uyruklu işçi çalıştıranlar hakkında da her bir yabancı işçi için 11 bin 796 lira ceza uygulanacağını ifade eden Ünlü, aynı şekilde izin almaksızın işverene bağımlı çalışan her bir yabancı işçiye de 4 bin 716 lira ceza uygulanacağını aktardı.

Ünlü, dünyanın en kaliteli fındığının yetiştirildiği Giresun'da fındık sezonunun sorunsuz bir şekilde geçmesi için alınan kararlara ve yapılan uyarılara uyulması gerektiğinin altını çizerek, tüm çiftçilere ve Giresun'a hayırlı, bereketli hasat dönemi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin