Giresun'da fındık hasadı 3 Ağustos'ta başlıyor

Giresun'da 2019 ürünü fındık hasadına 3 Ağustos'ta başlanacak.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından yeni mahsul fındık hasat ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere oluşturulan "Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu"nun bugün toplandığı belirtildi.

Açıklamada, komisyonun hasat başlangıç tarihlerini, sahil kesiminde 3 Ağustos, orta kesimde 8 Ağustos, yüksek kesimde de 13 Ağustos'tan olarak kararlaştırdığı ifade edildi.

2019 ürünü fındığın pazara iniş tarihi ise 10 Ağustos olarak belirlendi.

Kaynak: AA