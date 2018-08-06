Giresun'da Fındık Fiyatları

Fındık Üreticileri Sendikası (Fındık-Sen) Genel Başkanı Kutsi Yaşar, 2018 ürünü fındık fiyatının en az 18,25 lira olması gerektiğini savundu.

Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak 2004 yılından bu yana her yıl hasat öncesi fındık referans fiyatlarını açıkladıklarını belirtti.

Referans fiyatın hesaplamasında dünyada diğer ürünlerin fiyatları nasıl hesaplanıyorsa aynı kriterleri esas aldıklarını aktaran Yaşar, enflasyon hedeflerini, rekolte tahminlerini ve külleme hastalığının verim kaybına etkilerini dikkate alarak ortalama maliyeti 10 lira 6 kuruş olarak belirlediklerini ifade etti.

Çıkan bu maliyet fiyatının üzerine yüzde 25 kar payı ve yüzde 45 insanca yaşama payını eklediklerini kaydeden Yaşar, şunları aktardı:

"Rekolte tahminlerini ve külleme hastalığının verim kaybına etkilerini dikkate alarak ortalama maliyeti 10 lira 6 kuruş olarak belirledik. Çıkan maliyet fiyatının üzerine yüzde 25 kar payı + yüzde 45 insanca yaşama payını ekledik. Tüm bu hesaplar sonucu alın terimiz ve emeğimizin karşılığı bir kilogram fındığın fiyatı en az 18,25 lira olmalıdır."