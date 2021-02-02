Giresun'da fındık fiyatı şubat ayına 22,50 liradan başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Giresun'da fındık fiyatı şubat ayına 22,50 liradan başladı

02.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:34
Giresun'da fındık fiyatı şubat ayına 22,50 liradan başladı

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı şubat ayına 22,50 liradan başladı.

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı şubat ayına 22,50 liradan başladı.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftalardır 23,50 lira seviyesinde rutin süreç izleyen ürün fiyatında son günlerde düşüş yaşandığını belirtti.

Şubat ayına pazarda rakamın bir lira gerileyerek başladığını vurgulayan Bölük, "Serbest piyasada bugün bir kilogram fındık 22,50 liradan işlem görüyor." dedi.

Bölük, pazara fındık inişinin azlığının yanı sıra alıcıların talebinin de istenilen seviyelerde gerçekleşmemesinin fiyatta baskı yarattığını savundu.

Serbest piyasayı yakından takip ettiklerini dile getiren Bölük, ilerleyen günlerde arz talep dengesine göre pazarda yeniden bir canlanmanın yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Giresun'da fındık fiyatı şubat ayına 22,50 liradan başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:39:21. #1.15#
title