Giresun'da fındık fiyatı 23,50 liradan işlem görüyor
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Giresun'da fındık fiyatı 23,50 liradan işlem görüyor

21.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:37
Giresun'da fındık fiyatı 23,50 liradan işlem görüyor

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının 23,50 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındık fiyatının 23,50 liradan işlem gördüğünü söyledi.

Bölük, AA muhabirine, sezona geçen ağustos ayında 22 liradan başlayan fındığın fiyatının 2 aydır 23,50 liraya sabitlendiğini belirtti.

İlerleyen günlerde pazardaki fındık fiyatıyla ilgili şimdiden bir değerlendirme yapmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Bölük, süreci yakından izlediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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