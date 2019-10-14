Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı
Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı Fabrikada çıkan yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyorGİRESUN - Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın çıktı.
Giresun'da fındık fabrikasında yangın çıktı
Fabrikada çıkan yangına 10 itfaiye aracı müdahale ediyor
GİRESUN - Giresun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fındık fabrikasında yangın çıktı. İç fındıkların bulunduğu bölümde çıkan yangına 10 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.
Hafta sonu olması dolayısıyla fabrikada çalışan bulunmadığı öğrenildi.