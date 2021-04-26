Giresun'da fındık bahçesinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
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Giresun'da fındık bahçesinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı

Giresun'da fındık bahçesinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kişinin fındık bahçesinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bir kişinin fındık bahçesinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 24 Nisan günü saat 09.50 sıralarında Yağlıdere İlçe Emniyet Amirliğine Ahallı Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde üzerinde kan bulunan erkeğin yerde hareketsiz yattığının bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yağlıdere İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince olay yerine gidildiği, Ahmet Koltuk olduğu tespit edilen kişinin sol karın bölgesinden ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Kamera kayıtları, tanık ve saha çalışmasında Koltuk'un en son 23 Nisan'da M.M. ile birlikte olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"M.M. isimli şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı, ailesinin Kocaeli ilinde ikamet ettiği bilgisi üzerine yanlarına gideceği değerlendirilerek hakkında yakalama emri çıkartıldı. Güzergahtaki il emniyet müdürlükleri ile irtibat kurularak yapılan koordineli çalışma neticesi şüpheli M.M, 24 Nisan günü 21.00 sıralarında Samsun ili Tekkeköy ilçesindeki polis kontrol noktasında yakalanmıştır."

M.M'nin, Giresun'a getirildiği, suçta kullandığını beyan ettiği av tüfeğinin Keşap ilçesindeki fındık bahçesinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, zanlının dün çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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