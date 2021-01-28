Giresun'da FETÖ üyesi eski binbaşı tutuklandı
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Giresun'da FETÖ üyesi eski binbaşı tutuklandı

28.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:56
Giresun'da FETÖ üyesi eski binbaşı tutuklandı

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari eski binbaşı yakalandı.

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari eski binbaşı yakalandı.

FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgütün sınav usulsüzlüğü suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrindeyken meslekten ihraç edilen kıdemli binbaşı F.K'nin Giresun'da bulunduğu belirlendi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.K'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edilen zanlı, tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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