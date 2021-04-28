Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalandı
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üniversite öğrencisi oldukları belirlenen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak