Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalandı
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Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalandı

Giresun'da FETÖ soruşturması kapsamında 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üniversite öğrencisi oldukları belirlenen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 4 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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