Giresun'da FETÖ/PDY soruşturması

14.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:06

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 619 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Sarıfakıoğulları, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Giresun Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan ile valilikte 2019 yılı asayiş olaylarını değerlendirdi.

15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında bin 877 şahıs hakkında işlem yapıldığını söyleyen Sarıfakıoğulları, bunlardan 619'unun tutuklandığını belirtti.

Haklarında işlem yapılanlardan 571'i için adli kontrol kararının uygulandığını dile getiren Sarıfakıoğulları, "541 şahıs ise savcılık-emniyet müdürlüğünden serbest bırakılmış, firari 146 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Soruşturma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 883 şahıs hakkında işlem yapıldığını, bundan 335'in tutuklandığını ifade eden Sarıfakıoğulları, 263 kişi için adli kontrol uygulanırken, 275'inin savcılık-emniyetten serbest bırakıldığını ve firari 10 şahsın ise yakalanmasına çalışıldığını kaydetti.

-2 bölücü terör örgütü üyesi yakalandı

Giresun'da bölücü terör örgütüne yönelik 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Sarıfakıoğulları, iki örgüt üyesinin silahlarıyla birlikte yakalandığına vurgu yaptı.

Sarıfakıoğulları, geçtiğimiz yıl terörle mücadelede 176 orta ve küçük çaplı operasyonun icra edildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İki adet silah-mühimmat, 4 sığınak, 8 erzak deposu ele geçirildi. 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 238 adet kalaşnikof fişeği, 4 adet el bombası, bir adet tabanca, bir adet tuzaklanmaya hazır EYP, 500 gram TNT patlayıcı, 3 adet telsiz, 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, bol miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzemeler elde edildi."

-Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Geçtiğimiz yıl uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmaları da değerlendiren Sarıfakıoğulları, operasyonlarda, 15 kilo 789 gram skunk, yaklaşık 11 kilo 962 gram esrar, bin 62 adet kenevir bitkisi, 3 kilo 163 gram bonzai, 6 bin 729 adet ecstasy hap, 425 gram eroin ve 25 kokain elde edildiğini belirtti.

Sarıfakıoğulları, kaçakçılıkla mücadele kapsamında da 5 silah imalathanesinin ortaya çıkarıldığını, ruhsatsız 104 tabanca, 42 kuru sıkı tabanca, 51 av tüfeği ile çok sayıda fişeğin ele geçirildiğini dile getirdi.

-Trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybetti

Giresun'da 2019'da il genelinde meydana gelen 16 ölümlü trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Sarıfakıoğulları, yıl içerisinde yine bin 60 yaralamalı trafik kazasının meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA