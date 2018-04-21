Giresun'da Fetö/pdy Operasyonu

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait hücre evinde yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan Y.D'nin Bulancak ilçesi Burunucu köyünde "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreste saklandığını belirledi.

Eve düzenlenen operasyonda, hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek suçlarından yakalama kararı bulunan Y.D. ile kendisine yardımcı oldukları belirlenen S.T, M.E.G. ve S.A. gözaltına alındı.

Adresteki aramada sahte kimlik ve cep telefonları ele geçirildi. Zanlıların cep telefonu ve tabletlerine yükledikleri kripto sohbet programı üzerinden haberleştikleri, evdeki projektör cihazıyla örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izledikleri belirlendi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D, S.T. ve M.E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.