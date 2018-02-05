Giresun'da Fetö Mensubu 24 Asker Adliyeye Çıkartıldı

Giresun merkezli 18 ilde yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 askeri personel bu sabah Giresun Adliyesi'ne getirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilişkili jandarma içerisinde deşifre olmamış şahıslara yönelik olarak Giresun merkezli toplam 18 ilde (Mardin, Elazığ, Muğla, Erzurum, Şırnak, Aksaray, Zonguldak, Bursa, Van, Bingöl, Mersin, Bitlis, Iğdır, Denizli, İzmir, Karaman ve İstanbul) aralarında Giresun Sahil Güvenlik Komutanı Ö.O.'nun da olduğu 24 askeri personel bir süre önce gözaltına alınarak sorgulanmışlardı. Sorguları tamamlanan 24 askeri personel bu sabah Giresun Adliyesi'ne çıkartıldı. - GİRESUN